Αθλητικά

Η θερμή αγκαλιά του Κέβιν Πάντερ με τον Ντράγκαν Σάκοτα στο gala του BCL

Η συνύπαρξή τους στην ΑΕΚ είχε φέρει στην Ένωση και το τρόπαιο του BCL, το 2018
Η θερμή αγκαλιά του Κέβιν Πάντερ με τον Ντράγκαν Σάκοτα στο gala του BCL
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια συνάντηση που ξύπνησε.. μνήμες από το 2018 είχε ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, στην τελετή απονομής των βραβείων για τους κορυφαίους της σεζόν 2025-2026, στο Basketball Champions League

Το BCL συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής και στο gala βραβεύτηκε η κορυφαία πεντάδα -και ο προπονητής- αυτής της περιόδου, με τον Κάβιν Πάντερ να βρίσκεται μια θέση σε αυτό το top-5. Κατά την άφιξή του στο Teatre Zorrilla, ο Αμερικανος ξεχώρησε στην αίθουσα τον άλλοτε προπονητή του, Ντράγκαν Σάκοτα, με τους δυο να μοιράζονται μια θερμή αγκαλιά.

Μαλιστα, ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν αυτός που έδωσε το βραβείο στον Κέβιν Πάντερ,

Υπενθυμίζεται πως το 2018, ο νυν άσος της Μπαρτσελόνα, είχε κατακτήσει το τρόπαιο του BCL με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
102
72
65
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo