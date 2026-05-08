Η θερμή αγκαλιά του Κέβιν Πάντερ με τον Ντράγκαν Σάκοτα στο gala του BCL

Μια συνάντηση που ξύπνησε.. μνήμες από το 2018 είχε ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, στην τελετή απονομής των βραβείων για τους κορυφαίους της σεζόν 2025-2026, στο Basketball Champions League

Το BCL συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής και στο gala βραβεύτηκε η κορυφαία πεντάδα -και ο προπονητής- αυτής της περιόδου, με τον Κάβιν Πάντερ να βρίσκεται μια θέση σε αυτό το top-5. Κατά την άφιξή του στο Teatre Zorrilla, ο Αμερικανος ξεχώρησε στην αίθουσα τον άλλοτε προπονητή του, Ντράγκαν Σάκοτα, με τους δυο να μοιράζονται μια θερμή αγκαλιά.

Μαλιστα, ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν αυτός που έδωσε το βραβείο στον Κέβιν Πάντερ,

Υπενθυμίζεται πως το 2018, ο νυν άσος της Μπαρτσελόνα, είχε κατακτήσει το τρόπαιο του BCL με τη φανέλα της ΑΕΚ.