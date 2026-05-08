Η ΑΕΚ με το mentality του Κόμπι Μπράιαντ ενόψει του τελικού στο BCL: «Η δουλειά δεν τελείωσε»

Άλλο ένα ματς για να βρεθεί στην κορυφή. Η… δουλειά δεν έχει τελειώσει στην ΑΕΚ και γι’ αυτό οι κιτρινόμαυροι γνωρίζουν ότι ακόμα δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, μιας και μπροστά τους υπάρχει άλλη μια “μάχη” για το τρόπαιο στο BCL.

Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε υποδειγματικό παιχνίδι κόντρα στη Μάλαγα και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Final 4 του Basketball Champions League, όπου θα διεκδικήσει απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους (09.05.2026, 21:00, Newsit.gr) το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της (1968, 2000 Κύπελλο Σαπόρτα, 2018 BCL).

Η Ένωση επικράτησε με 78-65 της back to back πρωταθλήτριας Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια (2024, 2025), στον ημιτελικό του Final 4 φιλοξενείται στην Μπανταλόνα. Οι κιτρινόμαυροι όμως γνωρίζουν ότι ακόμα δεν έχουν πετύχει αυτό που θέλουν. Αυτό για το οποίο παλεύουν όλη τη σεζόν, κάτι που φάνηκε και σε μια από της αναρτήσεις της ΚΑΕ.

Μάλιστα, η ΑΕΚ χρησιμοποίησε και μια θρυλική ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ, για να δείξει την αποφασιστικότητα που υπάρχει στις τάξεις της. “Job’s not finished” είχε δηλώσει ο Kόμπι Μπράιαντ στους τελικούς του NBA το 2009, όταν οι Λέικερς είχαν προηγηθεί των Ορλάντο Μάτζικ με 2-0 .

Ο “Black Mamba” είχε αρνηθεί να πανηγυρίσει για εκείνη την εξέλιξη, λέγοντας στους δημοσιογράφους: “Τι υπάρχει για να είμαστε χαρούμενοι; Η δουλειά δεν έχει τελειώσει”.

Μια δήλωση σχετική με το “Mamba Mentality”, που δίνει έμφαση στη συγκέντρωση και την αφοσίωση μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός στόχος.

“Ο κόουτς Σάκοτα μας είπε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, ότι είχε πει και ο Κόμπι Μπράιαντ: “η δουλειά δεν τελείωσε”.

Θα το χαρούμε, αλλά δε θα το πανηγυρίσουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Παλεύουμε για το δεύτερο τίτλο μας στο BCL. Θα το απολαύσουμε, εγώ προσωπικά είμαι τόσο χαρούμενος, είμαι σε σοκ! Θέλουμε να πάρουμε τον τίτλο” ανέφερε άλλωστε ο Γκρεγκ Μπράουν της ΑΕΚ, στις δηλώσεις του μετά τον ημιτελικό της ομάδας με τη Μάλαγα..