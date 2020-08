Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς είναι μέτοχος στη Χάμαρμπι, αλλά σαν παίκτης της Μίλαν κατάφερε να δώσει τις… ευλογίες του σε μια μετακίνηση παίκτη μεταξύ των δύο ομάδων.

Ενίσχυση με το… βλέμμα στο μέλλον για τη Μίλαν, που απέκτησαν τον 17χρονο σέντερ φορ, Εμίλ Ρόμπακ από τη Χάμαρμπι.

Ο Ρόμπακ είναι ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στη Σουηδία και πήγε στη Μίλαν με τις… ευλογίες του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Θυμίζουμε ότι ο 39χρονος επιθετικός της ομάδας του Μιλάνου απέκτησε το περασμένο έτος μετοχές της Χάμαρμπι.

Η Μίλαν πλήρωσε το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού, ο οποίος είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σουηδίας και για… αρχή θα ενταχθεί στην ακαδημία των “ροσονέρι”.

📰Antonio Vitiello: At the end of the medical examinations, Emil Roback will carry out the fitness tests. After that, he’d sign the contract at Casa Milan. Then he will return to Sweden.

The transfer operation was conducted by agent Luca Ariatti. pic.twitter.com/76SiAK9hRn