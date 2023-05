Με ανάρτησή της στα social media, η Μονακό έκανε “ανοικτή” πρόσκληση στον Κέβιν Ντουράντ, για να παρακολουθήσει από κοντά τον ημιτελικό της ομάδας με τον Ολυμπιακό, στο Final 4 της Euroleague.

Οι Φοίνιξ Σανς αποκλείστηκαν από τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Κέβιν Ντουράντ έχει και πάλι αρκετό ελεύθερο χρόνο και η Μονακό έσπευσε να κάνει την πρότασή της, εκμεταλλευόμενη τη φιλία του με τον Μάικ Τζέιμς.

Η Μονακό προσκάλεσε τον “KD” να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά της Euroleague, στην “Zalgirio Arena”.

“Από τη στιγμή που έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο τώρα και αγαπάς το καλό μπάσκετ, δεν γίνεται να χάσει το do or die ματς Μονακό-Ολυμπιακό” ανέφεραν οι Μονεγάσκοι στην αγγλική έκδοση του λογαριασμού τους στο twitter «ταγκάροντας» τον Ντουράντ.

Θυμίζουμε ότι ο Κέβν Ντουράντ είχε δώσει το “παρών” πριν από έναν χρόνο σε δυο παιχνίδια της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό στα playoffs (στο Πριγκιπάτο όσο και στο ΣΕΦ), εκφράζοντας μάλιστα τον θαυμασμό του για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των Πειραιωτών στο Στάδιο του Φαλήρου.

‘@KDTrey5, since you have more free time now & love great basketball, you can’t miss Monaco – Olympiacos do-or-die game again pic.twitter.com/tR0hbxdFHK