Η Μπάγερν Μονάχου έχει στη λίστα της για την κορυφή της επίθεσης τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, χωρίς να έχει κάνει ακόμα κάποια κίνηση για να τον αποκτήσει από τη Γιουβέντους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερν Μονάχου εξετάζει τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, αλλά δεν έχει κάνει ακόμα ούτε συζήτηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να εξετάζουν Σέρβο επιθετικό της Γιουβέντους, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2026..

Η Γιουβέντους απέκτησε τον Βλάχοβιτς το 2021, καταβάλλοντας στην Φιορεντίνα 80 εκ. ευρώ και θα χρειαστεί ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια για να τον αφήσει να φύγει.

Ο 23χρονος επιθετικός μέτρησε φέτος 42 συμμετοχές, 14 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Vlahović, one of the names in Bayern list and really appreciated by Tuchel. 🔴🇷🇸



Chelsea and Man United are also well informed on the situation but it all depends on Juventus. Up to them.



Dusan, always been in Bayern radar and remains there, as reported last week. https://t.co/yXPyaZ2UYY