Στις ΗΠΑ βρίσκεται πλέον η αθλήτρια του WNBA, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία και έμεινε ελεύθερη από τη Ρωσία, μετά από ανταλλαγή κρατουμένων.

Η περιπέτεια της Γκράινερ στη Ρωσία διήρκησε σχεδόν ένα χρόνο, αφού συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές τον περασμένο Φεβρουάριο και το καλοκαίρι της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης εννέα χρόνια κάθειρξης για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Οι ΗΠΑ προσπαθούσαν εδώ και καιρό να βρουν μία λύση για να επιστρέψει στη χώρα και τα κατάφεραν, μετά από συμφωνία με τη Ρωσία για ανταλλαγή κρατουμένων, με τον καταδικασμένο για εμπορία όπλων, Βίκτορ Μπουτ να βγαίνει από φυλακή του Ιλινόις, για να γυρίσει με τη σειρά του στη Μόσχα.

Russian state media video, verified by The New York Times, shows the prisoner exchange of Brittney Griner and Viktor Bout, the convicted Russian arms dealer known as “the Merchant of Death,” at an airport in the United Arab Emirates. https://t.co/sw6OPSRgrI pic.twitter.com/QTAYQUZDk8