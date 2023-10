Οι οργανωμένοι οπαδοί της Σέλτικ έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στην Παλαιστίνη, στο πρόσφατο ματς της ομάδας με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League, αλλά στη διοίκηση του σκωτσέζικου συλλόγου είδε με πολύ κακό μάτι τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Η Σέλτικ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των οργανωμένων μελών της Green Brigade από τα εντός και τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας, μετά τη μαζική στήριξη στην Παλαιστίνη.

Οι συγκεκριμένοι φίλοι της ομάδας εμφάνισαν πλήθος από σημαίες της Παλαιστίνης στο ματς του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης και η διοίκηση των Κελτών αποφάσισε να τους αποκλείσει από τα εντός και εκτός έδρας ματς της ομάδας, μέχρι νεωτέρας, ακυρώνοντας τα εισιτήρια διαρκείας τους.

Η UEFA απαγορεύει ρητά τα πολιτικά μηνύματα στους αγώνες των διοργανώσεων της και μετά από τη συγκεκριμένη ενέργεια των οργανωμένων της Σέλτικ, αναμένεται να επιβληθεί “τσουχτερό” πρόστιμο στους πρωταθλητές Σκωτίας.

