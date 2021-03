Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι πιθανό να “χωρίσει” τους δρόμους της με τον Δημήτρη Ιτούδη το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίζεται ως Νο1 επιλογή για να τον διαδεχθεί.

Ο Σέρβος κόουτς έχει μείνει μακριά από τους πάγκους τη φετινή σεζόν, αλλά αναμένεται σύντομα να επιστρέψει και η ρωσική ομάδα θεωρείται δεδομένο ότι θα έχει επαφή μαζί του, μετά το τέλος του συμβολαίου με τον Έλληνα, άλλτε βοηθό του.

Τις εξελίξεις στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας σχολίασε μάλιστα και γνωστός ρεπόρτερ του Spotando, στο “Backdoor Podcast”, όπου και ανέφερε τα εξής:

«Ο Ιτούδης είναι πολύ απαιτητικός. Νομίζω πως η ΤΣΣΚΑ αξιολογεί όλα τα δεδομένα για το μέλλον του. Θα σκεφτεί ποιο θα είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει ως ομάδα. Αν αποφασίσει πως ο Ιτούδης δεν θα συνεχίσει, νομίζω πως το Νο. 1 σενάριο για τον αντικαταστάτη του, θα είναι η προσπάθεια να δελεάσουν οι Ρώσοι τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Φυσικά, αν πρέπει να αντικαταστήσεις τον Ιτούδη, οφείλεις να πας σε έναν άλλον κορυφαίο προπονητή. Όταν μιλάμε για τον Ομπράντοβιτς, μιλάμε για τον κορυφαίο όλων. Έναν απίστευτα έμπειρο προπονητή, που τώρα είναι και free agent. Αφού έφυγε από τη Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να ξεκουραστεί για έναν χρόνο. Όμως, αν μια ομάδα σαν την ΤΣΣΚΑ τον καλέσει, σίγουρα θα το σκεφτεί. Δεν είμαι 100% σίγουρος πως θα την θεωρήσει την καλύτερη επιλογή, όμως αναμφισβήτητα θα τη σκεφτεί ως πρόταση, αν έρθει. Αν η ΤΣΣΚΑ αποφασίσει να μην συνεχίσει με τον Ιτούδη μετά τα τρόπαια που πήραν τα προηγούμενα χρόνια, η Νο. 1 επιλογή της θα είναι να κυνηγήσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς».

