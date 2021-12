Η Βρετανίδα τενίστρια, Τζο Κόντα, έβαλε πρόωρο τέλος στην καριέρα της, αφού σε ηλικία 30 ετών αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ανακοινώνοντας το γεγονός μέσα από τα social media.

Με τέσσερις τίτλους WTA στην κατοχή της, συμμετοχή σε ημιτελικά τριών Γκραν Σλαμ (Wimbedon, Australian Open και Rolland Garros) και κορυφαία επίδοση την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη (σήμερα βρίσκεται στο Νο113), η Κόντα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει πετύχει, αλλά έδειξε έτοιμη να τα αφήσει όλα πίσω της.

Προσωπική φίλη δε, της Μαρίας Σάκκαρη, θα παραμείνει για πάντα συνδεδεμένη με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και για το γεγονός ότι ήταν η αντίπαλό της στον πρώτο (και μοναδικό μέχρι σήμερα) τίτλο της καριέρας της στο Ραμπάτ του Μαρόκο (με 2-1 σετ στον τελικό, 2-6, 6-4, 6-1).

«Ευγνώμων. Αυτή είναι η λέξη που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο στην καριέρα μου και είναι η λέξη που νοιώθω πως εξηγεί καλύτερα τα πράγματα στο τέλος. Η καριέρα μου έφτασε στο τέλος της και είμαι ευγνώμων για το πως εξελίχθηκε. Όλα τα στοιχεία μου έδειχναν πως δεν θα τα κατάφεραν σε αυτό το επάγγελμα. Ωστόσο, η τύχη μου υλοποιήθηκε από τους ανθρώπους που ήρθαν στη ζωή μου και επηρέασαν την ύπαρξή μου με τρόπους που υπερβαίνουν το τένις. Είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε ποιοι είστε. Μέσα από την ανθεκτικότητά μου και την καθοδήγηση άλλων πρέπει να ζήσω τα όνειρά μου. Πρέπει να γίνω αυτό που ήθελα και έλεγα από παιδί. Πόσο τυχερή νοιώθω πως είμαι… Πόσο ευγνώμων…»

A little update from me 👋 pic.twitter.com/L1tpjDHW1o