Η UEFA αποθέωσε τον Ορμπελίν Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει στα πόδια του»

Η ΑΕΚ αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Conference League, αλλά η UEFA δεν ξεχνάει την πορεία της Ένωσης στη φετινή σεζόν, ούτε τον Ορμπελίν Πινέδα και τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Σε νέο video του επίσημου λογαριασμού του Conference League στα social media, ανέβηκε έτσι ένα φοβερό video με πρωταγωνιστή τον Ορμπελίν Πινέδα, σε ευρωπαϊκό αγώνα της ΑΕΚ.

Ο Μεξικανός μέσος εμφανίζεται σε μία φάση όπου ξεφεύγει από τους αντιπάλους του ακόμη και όταν αυτοί του κάνουν φάουλ για να τον σταματήσουν, με τη λεζάντα να γράφει: “Η μπάλα κολλάει στον Ορμπελίν Πινέδα”.

Ο Πινέδα είναι και φέτος από τους κορυφαίους της ΑΕΚ στη σεζόν.