Κόντης για το ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: «Σε ιδανική στιγμή για εμάς ο τελικός, αλλά αυτοί είναι το φαβορί»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ και έδειξε την πίστη στην ομάδα του για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στη Super League και ο Χρήστος Κόντης τόνισε ότι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται σε ιδανική στιγμή για την ομάδα του, αλλά έχρισε φαβορί τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Κόντη

Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τη… λαχτάρα του ΟΦΗ για τίτλο: “Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους ανθρώπους που έφυγαν, κάτι μεγάλο για εμάς, ένα ιστορικό παιχνίδι, που περιμένει όλη η Κρήτη. Προσπαθήσαμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τον τελικό και να το κάνουμε την τελευταία εβδομάδα και αυτός ήταν ο σωστός δρόμος για να έχουν καλή ψυχολογία.

Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να δούμε το ματς με αυτόν τον τρόπο. Το όνειρό μας είναι τεράστιο, αυτό που έχουμε μέσα μας είναι να παίξουμε ένα παιχνίδι, να το χαρούμε, να το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και στο τέλος να σηκώσουμε το τρόπαιο”.

Για το πού εστιάζει στον τελικό: “Μας προβληματίζει για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ταλαντούχους αθλητές, που βγάζουν πράγματα που μπορούν να κερδίσουν ένα ματς. Ο ΠΑΟΚ έχει μεσοεπιθετικά παίκτες με μεγάλο ταλέντο, να έχουμε αυτοπεποίθηση, αν κρατήσουμε αρκετά την μπάλα, για να μην έχουμε την πίεση θα είναι καλύτερο. Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, το καλύτερο θα είναι να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια”.

Για το timing του τελικού και εάν ήταν καλύτερο να γίνονταν το παιχνίδι μετά τη λήξη της σεζόν στο πρωτάθλημα: “Δεν είμαι σίγουρος, για τη φόρμα του πρωταθλήματος κρίνεται η 5η θέση, αν πάρουμε το Κύπελλο δεν θα έχει σημασία. Αγωνιστικά, νιώθουμε καλά είμαστε σε καλό μομέντουμ, είμαστε καλά να παίξουμε έναν τελικό και η στιγμή είναι ιδανική. Θα φανεί αύριο στο παιχνίδι. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα”.