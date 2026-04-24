Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Sold out σε λιγότερο από 6 ώρες έκαναν οι οπαδοί του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, με τα δύο πρώτα ματς στην Ισπανία και το τρίτο στην Αθήνα, όπου το Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστο.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται ήδη για το εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τη Βαλένθια και εξάντλησαν σε λιγότερο από έξι ώρες τα εισιτήρια της αναμέτρησης για τα πλέι οφ της Euroleague, με τους “πράσινους” να ανακοινώνουν το sold out.

Πιο συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε στα social media τα εξής: “Σε λιγότερο από 6 ώρες, στείλατε ένα σαφές μήνυμα: Το σπίτι μας είναι έτοιμο για μια ακόμη μάχη! Τα εισιτήρια για τον 3ο αγώνα εναντίον της Βαλένθια έχουν επίσημα εξαφανιστεί. Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας κινεί και την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι ΔΥΝΑΤΗ! Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι οι ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!”