Η 18χρονη Έμα Ραντουκάνου έγραψε ιστορία στο US Open, κατακτώντας τον τίτλο χωρίς να χάσει σετ κι έγινε η πρώτη qualifier και η πρώτη Βρετανίδα που κερδίζει Grand Slam μετά. τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1977 στο Wimbledon.

Η Έμα Ραντουκάνου “ανάγκασε” μέχρι και τη Βασίλισσα Ελισάβετ να “υποκλιθεί” στο ταλέντο της, μετά τον θρίαμβο στο US Open.

“Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα σε τόσο νεαρή ηλικία και είναι η απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης σου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η εξαιρετική απόδοσή σου και αυτή του αντιπάλου σου Λέιλα Φερνάντεζ, θα εμπνεύσει την επόμενη γενιά τενιστών”, ανέφερε η Βασίλισσα της Αγγλίας σε μήνυμα προς την Έμα Ραντουκάνου.

Huge congratulations @EmmaRaducanu on your stunning performances and historic Grand Slam victory! Incredible –we are all so proud of you. @LeylahFernandez well done on your amazing achievements at this year’s #USOpen , it’s been a pleasure to watch. C

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, Δούκας του Κέιμπριτζ ανέφερε από την πλευρά του: “Τεράστια συγχαρητήρια Έμα για την απίστευτη απόδοση και την ιστορική σου νίκη στο Grand Slam. Είμαστε πολύ υπερήφανοι όλοι”.

Congratulations to @EmmaRaducanu on your #USOpen win – what a fantastic achievement! 🇬🇧 We are all so proud.



Well done to @LeylahFernandez 🇨🇦 today too. An outstanding match between two inspiring young women – we can’t wait to see where you go next. 🎾 pic.twitter.com/54tE6WYbZW