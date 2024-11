Η βαθμολογία της League Phase του Champions League με πρωτιά της Λίβερπουλ, μετά από 4 αγωνιστικές

Την πρώτη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Champions League απολαμβάνει η Λίβερπουλ, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής. Πέντε ομάδες έχουν κρατήσει το αήττητο.

Η Λίβερπουλ είναι η μοναδική ομάδα στην ανανεωμένη League Phase του Champions League που “μετράει” 4/4, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.

Μαζί με τους “ρεντς”, οι Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Μπρεστ και Ίντερ είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν υποστεί νίκη (οι συγκεκριμένες έχουν ρεκόρ 3-1). Την ίδια στιγμή, η Μπαρτσεελόνα έχει αφήσει για τα καλά πίσω της, την ήττα στην πρεμιέρα, έχοντας κάνει ένα εντυπωσιακό 3/3, σημειώνοντας συνολικά 14 γκολ σε αυτές τις αγωνιστικές!

Η Άστον Βίλα “πλήρωσε” το απίστευτο λάθος που έκανε ο αμυντικός της και υπέστη την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση (1-0 από την Κάμπ Μπριζ). Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει την αγωνιστική της αστάθεια και στο Champions League, χάνοντας με 3-1 από την Μίλαν Στο Μπερναμπέου και έχοντας δυο νίκες και δυο ήττες.

Στην… ουρά, πέντε είναι οι ομάδες που δεν έχουν πάρει ούτε βαθμό (Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ερυθρός Αστέρας, Γιούνγκ Μπόις, Στουρμ Γκρατς, Λειψία), με την Μπολόνια να έχει μόλις ένα πόντο και να βρίσκεται από πάνω τους.

1. Λίβερπουλ (10-1) 12

2. Σπόρτινγκ (9-1) 10

3. Μονακό (10-4) 10

4. Μπρεστ (9-3) 10

5. Ίντερ (6-0) 10

6. Μπαρτσελόνα (15-5) 9

7. Ντόρτμουντ (13-6) 9

8. Άστον Βίλα (6-1) 9

——————————————–

9. Αταλάντα (5-0) 8

10. Μάντσεστερ Σίτι (10-4) 7

11. Γιουβέντους (7-5) 7

12. Άρσεναλ (3-1) 7

13. Λεβερκούζεν (6-5) 7

14. Λιλ (5-4) 7

15. Σέλτικ (9-9) 7

16. Ντινάμο Ζάγκρεμπ (10-12) 7

17. Μπάγερν Μονάχου (11-7) 6

18. Ρεάλ Μαδρίτης (9-7) 6

19. Μπενφίκα (7-5) 6

20. Μίλαν (7-6) 6

21. Φέγενορντ (7-10) 6

22. Μπριζ (3-6) 6

23. Ατλέτικο Μαδρίτης (5-9) 6

24. Αϊντχόφεν (7-5) 5

———————————————————

25. Παρί Σεν Ζερμέν (3-5) 4

26. Σπάρτα Πράγας (5-8) 4

27. Στουτγκάρδη (3-6) 4

28. Σαχτάρ Ντόνετσκ (2-5) 4

29. Τζιρόνα (4-8) 3

30. Ζάλτσμπουργκ (3-10) 3

31. Μπολόνια (0-5) 1

32. Λειψία (4-9) 0

33. Στούρμ Γκρατς (1-6) 0

34. Γιούνγκ Μπόις (1-11) 0

35. Ερυθρός Αστέρας 3 (4-16) 0

36. Σλόβαν Μπρατισλάβας (2-15) 0

