Η Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου έχει συνδέσει πια το όνομά της με την ιταλική Βενέτσια, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί το μοντέλο για την παρουσίαση της φανέλας της ομάδας.

Το γνωστό μοντέλο από την Ελλάδα, που είναι και ανιψιά του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλου, πόζαρε ξανά για την ομάδα της Βενετίας, η οποία και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη Serie B.

Αυτή τη φορά, η Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου μπήκε μέσα σε μία γόνδολα για να αναδείξει την τρίτη εμφάνιση της Βενέτσια για τη σεζόν 2022-23, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

22/23 third shirt.



As the final piece in the new season’s collection, Venezia FC present the 22/23 third shirt in an exquisite gold shade with black details.



Available now for pre-order on https://t.co/MrjQ7bSaAw.



Read more: https://t.co/VEUx5GjcO2#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/tjclC35Nsw