Έστω και την τελευταία στιγμή, η Βέρντερ κατάφερε να.. ξυπνήσει από αυτό τον «εφιάλτη»! Η ομάδα της Βρέμης έφερε 2-2 στην έδρα της Χάιτενχαϊμ και με «προίκα» το 0-0 του πρώτου αγώνα βγήκε… θριαμβεύτρια από τα μπαράζ υποβιβασμού – προβιβασμού της Bundesliga, κερδίζοντας την παραμονή στη «μεγάλη» κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Η Βέρντερ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 3’ με τρομερή… αυτογκολάρα του Τέουερκοφ, με το 0-1 να είναι και το σκορ του ημιχρόνου. Η Χάιτενχαϊμ κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα στο 85’ με τον Κλέντιεστ και να δώσει μεγάλο ενδιαφέρον στο φινάλε του αγώνα.

Τελικά, η ομάδας της Βρέμης «κλείδωσε» την παραμονή της στη Bundesliga στο 90+4, με τον Αουγκούστινσον να κάνει το 1-2. Οι γηπεδούχοι διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων με το δεύτερο τέρμα του Κλέντιεςτ στην αναμέτρηση (με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι).

Τα γκολ της Βέρντερ…

Have to feel for Heidenheim, but here is Norman Theuerkauf’s outrageous own goal in the Bundesliga playoff against Bremen this evening. #FCHSVW pic.twitter.com/uu0DEepK38