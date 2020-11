Η Βίρτους Μπολόνια έριξε τη “βόμβα” της χρονιάς – Ανακοίνωσε Μπελινέλι (pic)

Την πιο μεγάλη μεταγραφή της χρονιάς ολοκλήρωσε η Βίρτους Μπολόνια, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκο Μπελινέλι.

Η ιταλική ομάδα κατάφερε να πείσει τον πολύπειρο σούτινγκ γκαρντ να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στη χώρα του, δημιουργώντας ένα τρομερό δίδυμο στην περιφέρεια με τον Μίλος Τεόντοσιτς.

“Με ενδιαφέρει πολύ το πρότζεκτ και είμαι σίγουρος ότι θα συνεισφέρω σημαντικά”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο 34χρονος γκαρντ, ο οποίος αφήνει πίσω του μία πολυετή καριέρα στο NBA.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπελινέλι αγωνίστηκε πέρσι στους Σπερς, μετρώντας 6,3 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ άρχισε την καριέρα του από την Βίρτους, το μακρινό 2002.

