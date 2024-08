Ιμάν Κελίφ: Το ξέσπασμα του πατέρα της – «Το παιδί μου είναι κορίτσι»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο πατέρας της Ιμάν Κελίφ, η οποία σήμερα Σάββατο (3.8.24) προκρίθηκε στα ημιτελικά στην κατηγορία των 66 κιλών πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η Ιμάν Κελίφ ήρθε στο προσκήνιο μετά την νίκη της με νοκ άουτ με την Ιταλίδα Άντζελα Καρίνι και τις έντονες αντιδράσεις για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το «πράσινο φως» που της άναψε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, παρότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας την είχε αποκλείσει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, αφού σε έλεγχο που της έγινε βρέθηκαν στον οργανισμό της υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης.

«Το παιδί μου είναι κορίτσι. Μεγάλωσε ως κορίτσι, είναι δυνατό κορίτσι. Τη μεγάλωσα να εργάζεται σκληρά και να είναι γενναία. Έχει μεγάλη θέληση για να δουλέψει και να προπονηθεί», δήλωσε ο Ομάρ Κελίφ.

«Η Ιταλίδα αντίπαλος που αντιμετώπισε δεν ήταν ικανή να νικήσει την κόρη μου. Επειδή η κόρη μου ήταν πιο δυνατή και αυτή πιο μαλθακή».

🗣️ ‘My child is a girl.’



Omar Khelif is defending his daughter, Imane Khelif, against claims that she is a man and insists the Olympic boxer was born and raised as a girl.



More on this story: https://t.co/fRAsw4BIIz pic.twitter.com/ZBEoVwNSXq