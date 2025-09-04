Ισραήλ – Σλοβενία 96-106: Ο ασύλληπτος Λούκα Ντόντσιτς έστειλε τους Ισραηλινούς στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 37 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, η Σλοβενία επικράτησε του Ισραήλ με 106-96 για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket και έστειλε τους Ισραηλινούς στον δρόμο της Εθνικής Ελλάδας στους “16”.

Το Ισραήλ του τρομερού Αβντίγια (34π., 9ριμπ., 2ασ.) πάλεψε κόντρα στη Σλοβενία, ωστόσο δεν απέφυγε την ήττα και τερμάτισε τέταρτο στον τέταρτο όμιλο, με τον οποίο διασταυρώνεται στους “16” του Eurobasket η Εθνική Ελλάδας.

Αυτό σημαίνει ότι αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία και τερματίσει πρώτη στον τρίτο όμιλο, τότε θα αντιμετωπίσει στους “16” το Ισραήλ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 43-56, 65-79, 96-106.

H βαθμολογία του τετάρτου ομίλου

1. Γαλλία 4-1

2. Σλοβενία 3-2

3. Ισραήλ 3-2

4. Πολωνία 3-1

5. Βέλγιο 1-3

6. Ισλανδία 0-5

Εκκρεμεί η αναμέτρηση Πολωνία – Βέλγιο. Ό,τι και να γίνει στην αναμέτρηση, η Πολωνία θα είναι δεύτερη και το Βέλγιο πέμπτο.

Η τελική κατάταξη του του τέταρτου ομίλου

1. Γαλλία

2. Πολωνία

3. Σλοβενία

4. Ισραήλ

5. Βέλγιο

6. Ισλανδία