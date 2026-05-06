ΠΑΟΚ: Γιακουμάκης και Χατσίδης ανεβάζουν ρυθμό ενόψει Ολυμπιακού

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (10/05/26, 19:30), με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να προπονούνται και πάλι ατομικά.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Δημήτρης Χατσίδης επέστρεψαν χθες (05/05/26) στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και την Τετάρτη (06/05/26) ακολούθησαν ξανά ατομικό πρόγραμμα, χωρίς να είναι γνωστό αν θα προλάβουν το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν και πάλι σε θεραπεία.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν από 61 βαθμούς, με το δικέφαλο του Βορρά να είναι πάνω από τους Πειραιώτες στην 2η θέση και το ματς της 4ης αγωνιστικής θα κρίνει πολλά, όσον αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αλλά και της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.