Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μανώλης Σιώπης

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ στην 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Μανώλη Σιώπη να τίθεται ξανά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Μανώλης Σιώπης ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες ημέρες, αλλά πλέον επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης και μπορεί να υπολογίζεται για Παναθηναϊκός – ΑΕΚ.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας καιι ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα μετείχε ο Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.