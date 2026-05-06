Ο Χρήστος Τζόλης στη μεταγραφική λίστα της Ρόμα, πάνω από 30.000.000 ευρώ η αξία του

Ο Χρήστος Τζόλης έχει επανέλθει στο προσκήνιο για τη Ρόμα, καθώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, είναι στη μεταγραφική λίστα της ομάδας, μετά από σχετική πρόταση.

Ο Τζανπιέρο Γκασπερίνι είναι στους θαυμαστές του Χρήστου Τζόλη και αν παραμείνει στη Ρόμα και μετά το τέλος της σεζόν είναι πιθανό να ζητήσει την απόκτηση του Έλληνα αριστερού εξτρέμ, με την αξία του να υπολογίζεται κοντά στα 30.000.000 ευρώ.

Οι Ρωμαίοι φέρεται να ενδιαφέρεται και για την περίπτωση του Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ και σε περίπτωση υποβιβασμού της αγγλικής ομάδας, το πιο πιθανό είναι να κάνει την κίνησή της.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Μπριζ σε 48 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν στο Βέλγιο έχει σκοράρει 19 φορές και έχει μοιράσει 22 ασίστ. Η βελγική ομάδα είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος στο +1 από τη δεύτερη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν.