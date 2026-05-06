Σταύρος Τσώχος: Ο άνθρωπος που εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο για την αθλητικογραφία και «λύγισε» στη μετάδοση του ΑΕΚ – Σπαρτάκ

Ο σπουδαίος αθλητικογράφος, Στάυρος Τσώχος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και σκόρπισε τη θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου και της δημοσιογραφίας.

Η μετάδοσή του στον αγώνα της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Μόσχας για το Κύπελλο UEFA το 1991 θα μείνει για πάντα στην ιστορία, από έναν άνθρωπο που άφησε την ποδοσφαιρική του καριέρα για να ακολουθήσει την καριέρα της αθλητικογραφίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σταύρος Τσώχος γεννήθηκε στο 1937 στον Πειραιά και στα νεανικά του χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής, έχοντας φορέσει τις φανέλες του Ολυμπιακού και του Φωστήρα, όμως στις αρχές της δεκαετίας του 60′ αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα του και να ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία, στην οποία έμελλε να γράψει τη δική του ιστορία.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΑ», «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ», «ΤΑ ΝΕΑ», «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΑ» καθώς και στα περιοδικά «ΠΡΩΤΟ» και «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ».

Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση το 1968 και διένυσε μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία, παρουσιάζοντας αθλητικές εκπομπές και μεταδίδοντας αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έως την ημέρα της συνταξιοδότησής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άφησε εποχή στη μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων με την χαρακτηριστική του φωνή, εργαζόμενος στη δημόσια τηλεόραση αλλά και στους ιδιωτικούς Τ/Σ «MEGA» και «ΑΝΤΕΝΝΑ».

Το κλάμα του Σταύρου Τσώχου στο ΑΕΚ – Σπάρτακ Μόσχας και η μετάδοση της τραγωδίας της Θύρας 7

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές του στιγμές στο χώρο της δημοσιογραφίας, η οποία τον καθιέρωσε στο μυαλό των φιλάθλων, ήταν εκείνη στο τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σπάρτακ Μόσχας, που ήταν πανίσχυρη εκείνη την εποχή.

Η Ένωση νίκησε 2-1 στη ρεβάνς του 0-0 και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου UEFA, με τον Στάυρο Τσώχο να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, κάτι που ακούγεται ξεκάθαρα στη μετάδοση του ματς.

«Το ποδόσφαιρο μπορεί να λυγίσει ακόμα και σίδερα», είπε κατά τη διάρκεια της μετάδοσες, ζητώντας συγγνώμη για τη συναισθηματική του φόρτιση.

Ο Σταύρος Τσώχος ήταν ο άνθρωπος που μετέδωσε τηλεοπτικά το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το οποίο έληξε 6-0, αλλά δυστυχώς έμεινε στην ιστορία για το θάνατο 21 ανθρώπων, που ποδοπατήθηκαν μετά την ολοκλήρωσή του αγώνα, στην προσπάθειά τους να βγουν από το γήπεδο για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας.

Η αναμέτρηση είχε μεταδοθεί από την ΕΡΤ μία εβδομάδα αργότερα.

Τα συλλυπητήρια των ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακού

Ο Σταύρος Τσώχος εκτός από ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, έχει περάσει και από το γραφείο Τύπου της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, η οποία δεν ξέχασε να τον αποχαιρετήσει, γνωρίζοντας ότι αποτέλεσε μία από τις θρυλικότερες φωνές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Σταύρου Τσώχου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρει το αντίο του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού.

Τα συλλυπητήριά της για το χαμό του σπουδαίο δημοσιογράφου έστειλε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μία μέρα μετά τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου στο T- Center.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσώχου για την απώλειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», έγραψε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σταύρου Τσώχου για την απώλειά του.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.#OlympiacosBC pic.twitter.com/TL6va9B0jN — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 6, 2026

Η κηδεία του Σταύρου Τσώχου θα τελεστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Σίφνο, σε στενό οικογενειακό κύκλο.