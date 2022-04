Μήνυμα… ανασύνταξης από ΚΑΕ Ολυμπιακός, μια ημέρα μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» από την Μονακό μέσα στο ΣΕΦ και την ισοφάριση των Μονεγάσκων (1-1) στη σειρά των play off της Euroleague.

Η Μονακό έκανε μεγάλη εμφάνιση στο game 2 στην έδρα του Ολυμπιακού, νίκησε τους Πειραιώτες με το εντυπωσιακό 96-72 και τους… έκλεψε το πλεονέκτημα έδρας, με τη σειρά των play off της Euroleague να συνεχίζεται στην έδρα της.

Ο Ολυμπιακός καλείται -πλέον- να σταθεί… στα πόδια του και να πάει στη Γαλλία για τουλάχιστον μία νίκη, προκειμένου να επαναφέρει τη σειρά στο ΣΕΦ και να δώσει μπροστά στο κοινό του τη «μάχη» για την πρόκριση στο Final 4 του Βελιγραδίου.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλει να… κοιτάξει μπροστά κι έδωσε το σύνθημα ενόψει της συνέχειας ε ένα απόφθεγμα της σοφίας του Κομφούκιου.

«Η μεγαλύτερη μας δόξα δεν είναι ότι δεν πέφτουμε ποτέ, αλλά ότι ξανασηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε», αναφέρει το μήνυμα των Πειραιωτών στα social media καταλήγοντας με την παραίνεση: «Ψηλά το κεφάλι!».

