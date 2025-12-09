Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων έδωσαν τον τόνο στην Astana Arena

Οι ερυθρόλευκοι οπαδοί “ζέσταναν” τη παγωμένη ατμόσφαιρα στην Αστάνα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Περίπου 15.000 φίλαθλοι στις εξέδρες της “Astana Arena”, για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι, για το Champions League. Μεταξύ αυτών και περίπου 600 οπαδοί των ερυθρολεύκων.

Οι συγκεκριμένοι φίλοι του Ολυμπιακού αψήφησαν τις πολικές συνθήκες που επικρατούν στην Αστάνα και έκαναν το μεγάλο ταξίδι στο Καζακστάν. Όπως φαίνεται και από το video που ανέβηκε στα social media των Πειραιωτών, οι οπαδοί των ερυθρολεύκων έδωσαν το δικό τους τόνο, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, “ζεσταίνοντας” την ατμόσφαιρα.

Θυμίζουμε ότι εξωτερικά, η Astana Arena είναι καλυμμένη από χιόνι και πάγο, ενώ εντός του γηπέδου -που είναι κλειστό- επικρατούν καλές συνθήκες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
201
201
162
112
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo