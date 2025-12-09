Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός: Οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων έδωσαν τον τόνο στην Astana Arena

Περίπου 15.000 φίλαθλοι στις εξέδρες της “Astana Arena”, για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι, για το Champions League. Μεταξύ αυτών και περίπου 600 οπαδοί των ερυθρολεύκων.

Οι συγκεκριμένοι φίλοι του Ολυμπιακού αψήφησαν τις πολικές συνθήκες που επικρατούν στην Αστάνα και έκαναν το μεγάλο ταξίδι στο Καζακστάν. Όπως φαίνεται και από το video που ανέβηκε στα social media των Πειραιωτών, οι οπαδοί των ερυθρολεύκων έδωσαν το δικό τους τόνο, πριν την έναρξη της αναμέτρησης, “ζεσταίνοντας” την ατμόσφαιρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι εξωτερικά, η Astana Arena είναι καλυμμένη από χιόνι και πάγο, ενώ εντός του γηπέδου -που είναι κλειστό- επικρατούν καλές συνθήκες.