Ο Καϊρί Ίρβινγκ έχασε παραπάνω από τη μισή σεζόν στο NBA, με την απόφασή του να μην κάνει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, δεχόμενος δριμεία κριτική στις ΗΠΑ.

Η άρση των μέτρων στη Νέα Υόρκη όμως, του επέτρεψε την τελευταία στιγμή να συμμετάσχει κανονικά στο play in tournament και πλέον στα play off, γεγονός που τον έκανε να δηλώνει δικαιωμένος από την επιλογή του.

«Μπορώ να πω με σιγουριά ότι έμεινα σταθερός σε αυτό που πιστεύω, σε αυτό που ήθελα να κάνω με το κορμί μου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι ένα αμερικανικό δικαίωμα, αλλά ένα ανθρώπινο δικαίωμα.

Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους (σ.σ. τους ανεμβολίαστους), αλλά όσο κυλάει ο χρόνος ξέρω ότι έλαβα τη σωστή απόφαση.

Άκουσα τα πάντα. Με αποκάλεσαν με τόσα διαφορετικά ονόματα. Ήταν μέρος όσων έπρεπε να υποστώ μέσα στη σεζόν, να παρατηρώ το παιχνίδι που αγαπώ, τη δουλειά μου. Δεν μπορώ καν να το αποκαλέσω παιχνίδι, είναι η δουλειά μου, η οποία μου αφαιρέθηκε, με αφορμή ένα νόμο ή κάτι που έπρεπε να εφαρμοστεί».

