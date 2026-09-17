Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet 1-1: Ο Μπολίβαρ έδωσε το βαθμό στη «Μαύρη Θύελλα» στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Η ΑΕΛ Novibet ήταν καλύτερη της Καλαμάτας στο ματς που έγινε στη Νίκαια, αλλά η “Μαύρη Θύελλα’ κατάφερε να πάρει την ισοπαλία (1-1) με γκολ του Μπολίβαρ στις καθυστερήσεις και να πάρει τη δεύτερή της ισοπαλία στα δυο ματς που έχει δώσει στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Πρώτος βαθμός και για τους “βυσσινί” στη διοργάνωση.

Η ΑΕΛ όχι μόνο είχε το… πάνω χέρι στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στην Καλαμάτα, αλλά ήταν και η ομάδα που είχε τις μοναδικές ευκαιρίες του αγώνα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Στο 23′ ο Αντράντα εκτέλεσε το φάουλ, ο Τσελεπίδης έπιασε τη γυριστή κεφαλιά κα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν στο πρώτο 45λεπτο. Στο 27′ βγήκαν υποδειγματικά στην αντεπίθεση, όμως ο Γκίνης κέρδισε σε τετ α τετ τον κινητικότητο Αντράντα.

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Τελικά, η υπεροχή της ΑΕΛ Novibet έφερε αποτέλεσμα στο 45′, με τον Νίτσο να κάνει το γύρισμα και τον Νοικοκυράκη να κάνει το 0-1 για τους “βυσσινί”.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Καλαμάτα έβγαλε ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Μάλιστα, στο 59′ είδε τον Χαμζά να κάνει ένα καλό “μπάσιμο’ στην αντίπαλη περιοχή, με την άμυνα των φιλοξενούμενων να διώχνει το γύρισμά του. Στο 66′ όμως, η ΑΕΛ είδε την μπάλα να φεύγει μόλις άουτ, σε σουτ του Παπαγεωργίου.

Η κορυφαία ευκαιρία της Καλαμάτας, για να φέρει το ματς στα ίσα, χάθηκε στο 70′. Από τη σέντρα του Μπονέτο, ο Γαργάλας δεν έδιωξε σωστά, η μπάλα έφτασε στον Ινιάτοβιτς που έπιασε το μονοκόμματο σουτ, αλλά η μπάλα έγλειψε το δεξί κάθετο δοκάρι και έφυγε άουτ. Με το ματς να μπαίνει στην τελική του ευθεία, η Καλαμάτα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 83′ με φοβερό σουτ του Μπολιβάρ, μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

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Διαιτητής: Γιουματζίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Ψύλλος

Τέταρτος: Ανδριανός