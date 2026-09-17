ΑΕΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Μπάρναμπας Βάργκα και μεγάλη ανησυχία στην Ένωση ενόψει Βόλου

Ο Μπάρναμπας Βάργκα κατάφερε να σημειώσει δυο γκολ στο ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αλλά στις αρχές τις επανάληψης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα διεκδίκησε μια μπάλα και αμέσως έπεσε στο χορτάρι πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο. Στην ΑΕΚ σήμανε “συναγερμός”, αφού ακολουθεί το εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος στην έδρα του Βόλου.

Ο Ούγγρος επιθετικός σηκώθηκε -αφού δέχθηκε ιατρική φροντίδα- και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με την απογοήτευση να είναι εμφανή; στο πρόσωπό του.