Αθλητικά

ΑΕΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Μπάρναμπας Βάργκα και μεγάλη ανησυχία στην Ένωση ενόψει Βόλου

"Συναγερμός" στην Ένωση, με την αναγκαστική αλλαγή του Ούγγρου επιθετικού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Μπάρναμπας Βάργκα κατάφερε να σημειώσει δυο γκολ στο ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αλλά στις αρχές τις επανάληψης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα διεκδίκησε μια μπάλα και αμέσως έπεσε στο χορτάρι πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο. Στην ΑΕΚ σήμανε “συναγερμός”, αφού ακολουθεί το εκτός έδρας ματς πρωταθλήματος στην έδρα του Βόλου.

Ο Ούγγρος επιθετικός σηκώθηκε -αφού δέχθηκε ιατρική φροντίδα- και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με την απογοήτευση να είναι εμφανή; στο πρόσωπό του.

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