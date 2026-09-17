Ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζήκα ως νέο σύμβουλό του στον ΠΑΟΚ: «Προχωρά η αναδιάρθρωση του συλλόγου»

Νέα προσθήκη στο ανθρώπινο δυναμικό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσής της, με τον Αναστάσιο Τζήκα να αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου, Ιβάν Σαββίδη και του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού.

Στο προγραμματισμένο Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε σήμερα (17.09.2026) στον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε στα μέλη τον Αναστάσιο Τζήκα, ενώ αναφέρθηκε στην πορεία του συνολικού μετασχηματισμού της ΠΑΕ.

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Ο πρόεδρος της ΠΑΕ παρουσίασε τον κ. Τζήκα ως έναν εξαίρετο τεχνοκράτη, ο οποίος μέσα από τη μακρά επαγγελματική διαδρομή του έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να δουλεύει με ανθρώπους και να φτάνει στο αποτέλεσμα.

«Όλος ο οργανισμός να λειτουργεί σαν μία ομάδα»

Στην εισήγησή του ο Ιβάν Σαββίδης στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, ζητώντας από όλα τα στελέχη του οργανισμού να δουλεύουν ως μία ομάδα, θεωρώντας πως μόνο μέσα από αυτή τη λειτουργία μπορεί να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η ολική αναδιάρθρωση του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει μέχρι τέλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περίοδος των αλλαγών βάζει σε δεύτερο πλάνο τους αγωνιστικούς στόχους. Το αντίθετο. Για τη σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει ο στόχος τέθηκε ξεκάθαρα: η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περιόδου.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και το κομμάτι των υποδομών. Στη διάρκεια του διοικητικού συμβουλίου επιβεβαιώθηκε ότι ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, με τον Ιβάν Σαββίδη να εκφράζει την πεποίθησή του ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί όλα όσα απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο και το ζήτημα της προσωρινής έδρας.

Καθοριστικό το Καυτανζόγλειο

Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν από το σημερινό ΔΣ. Η θέση που εκφράστηκε είναι ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν το Καυτανζόγλειο θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμο, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πρόκειται για καθοριστική παράμετρο στον συνολικό σχεδιασμό, καθώς η ετοιμότητα του Καυτανζογλείου συνδέεται άμεσα με τη μετακόμιση της ομάδας όταν αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του νέου γηπέδου.

Παράλληλα, κανονικά εξελίσσεται και ο σχεδιασμός για το νέο προπονητικό κέντρο, με το έργο να κινείται εντός του προβλεπόμενου χρόνου και τις πρώτες εργασίες να αφορούν την κατασκευή των γηπέδων.

#News Καλωσορίζουμε τον κ. Αναστάσιο (Τάσο) Τζήκα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του. https://t.co/Q7C1qC7AwH #PAOK #NewEra https://t.co/4Qh0Wa3paR — PAOK FC (@PAOK_FC) September 17, 2026

Τη συνεργασία της με τον Αναστάσιο Τζήκα ανακοίνωσε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει σχετικά: «Νέα προσθήκη στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι o κ. Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ”, αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Τζήκα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».

Το who is who του κ. Τζήκα

Διετέλεσε πρόεδρος της ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ από το 2011 ως το τέλος του 2025 (σ.σ. 2011-13 διευθύνων σύμβουλος,

2013-2025 προεδρος) και είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» από το 2001. Είναι Γ’ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) επί 8 χρόνια και πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) επί 15 χρόνια και υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Singular Βορείου Ελλάδος ΑΕ και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Singular Β.Ε. ΑΕ και της Singular Software AE από το 1987-2006.

Ολοκληρώνοντας, είναι συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του μουσείου Μίκης Θεοδωράκης Ζάτουνας.