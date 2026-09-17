Τόμας Γουόκαπ: «Έχω πολύ σεβασμό για την ιδιοκτησία και το κλαμπ του Ολυμπιακού»

Ενόψει της συμμετοχής της Dubai BC στο Super Cup της Euroleague, ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό αλλά και στο γεγονός πως έκανε προπόνηση με πράσινη φανέλα.

Θυμίζουμε ότι η Dubai BC του Τόμας Γουόκαπ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό (18.09.2026, 20:00, Newsit.gr), προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Super Cup της Euroleague.

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“Είμαι πολύ χαρούμενος για την πορεία μου στον Ολυμπιακό. Ακόμα τους θεωρώ όλους οικογένεια, ακόμα και τον κόσμο, τους ιδιοκτήτες, όλους. Δεν υπάρχουν κακά αισθήματα. Όλοι είναι σαν οικογένειά μου. Κάθε κεφάλαιο πρέπει να κλείσει στη ζωή. Ήταν η ώρα να κλείσει. Το κλαμπ το αντιμετώπισε σωστά το θέμα, το αντιμετωπίσαμε όλοι ως επαγγελματίες. Δεν έχω κανένα παράπονο, σέβομαι τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.

Σέβομαι ότι θέλετε τη γνώμη μου. Δεν είναι η ώρα να το κάνω. Αν θελήσω να το κάνω, θα το κάνω. Νιώθω όπως είπα. Δεν αισθάνομαι κάτι άσχημο. Δεν είχα ανάγκη να μιλήσω για κάτι. Ξέρω πως όλα έγιναν όπως έπρεπε. Έχω μόνο σεβασμό για την ομάδα” ανέφερε αρχικά ο Τόμας Γουόκαπ.

“Μίλησα σε όλους. Τους ευχαρίστησα. Για τα πάνω και τα κάτω, για όλα. Έκλεισε ένα κεφάλαιο, αλλά δεν ξεχνάω τι περάσαμε. Περάσαμε δύσκολες στιγμές, αλλά και απίθανες στιγμές. Δεν τις ξεχνάω επειδή έκλεισε το κεφάλαιο. Είναι σαν οικογένειά μου, ειλικρινά. Περάσαμε πολλά για πέντε χρόνια, έχουμε δεθεί.

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Κάλεσα τον κόουτς, τον ευχαρίστησα που με καλωσόρισε και με εξέλιξε, τους έδειξα την ευγνωμοσύνη μου” τόνισε ο Τεξανός γκαρντ.

“Ξέρω πως είναι ακόμα πιο περίεργο να με βλέπετε με πράσινη φανέλα, σίγουρα. Ήταν περίεργο να βάλω γενικότερα διαφορετικά χρώματα” σχολίασε.