Ασύλληπτος Πέτρος Μάνταλος με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Για ένα ακόμα εντός έδρας ματς της, η ΑΕΚ ήταν απολαυστική. Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της με τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η Ένωση έβαλε έξι γκολ στους φιλοξενο’υμενους, με τον Πέτρο Μάνταλο να κάνει απίστευτα πράγματα.

Ο Πέτρος Μάνταλος πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό πρώτος μέρος, έχοντας 4 και ένα γκολ. Η αρχή έγινε στο 9′, όταν ο Χρήστος Αλεξίου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του αρχηγού της ΑΕΚ

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Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός της Ένωσης έβγαλε μία τρομερή κάθετη στον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 32′ για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Στο 35′ ο Ζοάο Μάριο θα πετύχει το πρώτο γκολ μετά την επιστροφή του, ύστερα από ασίστ του Μάνταλου.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Βάργκα θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό τέρμα του κόντρα στον Πανσερραϊκό, μετά από πάσα του Μάνταλου.

Το… κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με τον Μάνταλο να χρίζεται σκόρερ και να κάνει το 6-0 του πρώτου 45λεπτου.

Ματς – καριέρας από τον αρχηγό της ΑΕΚ!