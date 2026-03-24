Αθλητικά

Καλαμάτα: Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς συναντήθηκε με τον Γιάννη Βρούτση

Η ομάδας της Μεσσηνίας επέστρεψε μετά από 26 χρόνια στα “σαλόνια” του ελληνικού ποδοσφαίρου
ΦΩΤΟ fckalamata.gr

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργος Πρασσάς, συναντήθηκε με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Σύμφωνα και με όσα αναφέρεται από την πλευρά της ομάδας, συζητήθηκαν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για την ΠΑΕ μετά την άνοδο της στη Super League.

“Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή αναγνώριση της σημασίας που έχει η παρουσία ιστορικών επαρχιακών συλλόγων στη μεγάλη κατηγορία για την ενίσχυση του ελληνικού ποδοσφαίρου και της αθλητικής περιφέρειας” τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας για τη συνάντηση:

«Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργος Πρασσάς, συναντήθηκε με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική συγκυρία για την ομάδα, μετά την ιστορική επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία ύστερα από 26 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται για την ΠΑΕ Καλαμάτα μετά την άνοδο, οι προοπτικές που ανοίγονται για τον σύλλογο, καθώς και οι αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή στο ανώτατο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεγάλη προσπάθεια που προηγήθηκε για την επίτευξη του στόχου της ανόδου, μιας επιτυχίας με ξεχωριστή σημασία για την ομάδα, τον κόσμο της και συνολικά τη Μεσσηνία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Καλαμάτας εκεί όπου ανήκει ιστορικά.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή αναγνώριση της σημασίας που έχει η παρουσία ιστορικών επαρχιακών συλλόγων στη μεγάλη κατηγορία για την ενίσχυση του ελληνικού ποδοσφαίρου και της αθλητικής περιφέρειας.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί τον Υπουργό Αθλητισμού για την υποδοχή και συνεχίζει με σχέδιο, φιλοδοξία και αίσθημα ευθύνης την προετοιμασία της για τη νέα πρόκληση, με στόχο μια ισχυρή και αντάξια παρουσία στη μεγάλη κατηγορία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
407
298
124
95
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo