Νέα επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, Ενές Καντέρ, με αφορμή την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ.

Ο Ενές Καντέρ, σε ανάρτησή του στα social media, απευθύνεται στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, και τον προειδοποιεί ότι η πώληση των F-16 στην Τουρκία… ισοδυναμεί με πώληση σε «Ιράν, Ρωσία, Αλ Κάιντα, ISIS, Χεζμπολάχ και Ταλιμπάν».

Επιπλέον, κάνει αναφορά στην Ελλάδα για τα F-35, αλλά και τις υπερπτήσεις που κάνει κατά καιρούς η Τουρκία στο Αιγαίο.

«Πρόεδρε Μπάιντεν,

Πρόκειται να βάψεις τα χέρια σου με αίμα αθώων. Το να πουλήσεις F-16 στον Ερντογάν είναι σαν να τα πουλάς σε ISIS, Αλ Κάιντα, Ρωσία, Ιράν, Χεζμπολάχ ή Ταλιμπάν.

Ο Ερντογάν παραμένει αναξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά μέσω εκβιασμών κατάφερε να πάρει τα όπλα του. Χάρη στον Ερντογάν οι εκβιασμοί έχουν γίνει η νέα διπλωματία του μπλοκ ασφαλείας. Θα τα χρησιμοποιήσει για να βομβαρδίσει σχολεία, νοσοκομεία, καμπ προσφύγων, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και πολλούς άλλους.

Πείτε μου τι διαφορετικό έκανε ο Δικτάτορας Ερντογάν; Είναι ο ίδιος που πετάξαμε εκτός προγράμματος των F-35 program, ο ίδιος που αγόρασε τους S-400 από τη Ρωσία, ο ίδιος που κράτησε αιχμάλωτο έναν Αμερικανό πάστορα, ο ίδιος που επιτέθηκε σε Αμερικανούς πολίτες επί αμερικανικού εδάφους, ο ίδιος που χρηματοδοτεί και οπλίζει τρομοκράτες και τρομοκρατικές οργανώσεις, ο ίδιος που έχει συσφίγξει τις σχέσεις του με το καθεστώς του Ιράν, το οποίο απειλεί πως θα καταστρέψει τις ΗΠΑ.

Πρόεδρε Μπάιντεν, όσο δίνεις μαχητικά στον Ερντογάν, αυτός ανοιχτά υποστηρίζει ISIS, Χαμάς, Αλ Κάιντα, Χεζμπολάχ, Ιράν και Ρωσία. Δεν θυμάσαι όταν η Τουρκία χρησιμοποίησε F-16 για να σκοτώσει Κούρδους, να προκαλέσει Κύπριους και Αρμένιους και να απειλήσει ελληνικές περιοχές πάνω από το Αιγαίο;

Η Ελλάδα παίρνει F-35 και η Τουρκία F-16. Με αυτό λοιπόν, πρόεδρε Μπάιντεν, υπονοείτε ότι δεν εμπιστευόμαστε την Τουρκία με την τελευταία μας τεχνολογία, αλλά αποφασίσαμε να την οπλίσουμε ούτως ή άλλως.

Πρόεδρε, η κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει τον εκβιασμό, τη διπλωματία των ομήρων και όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνοδεύουν την Τουρκία.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν όχι μόνο το αγνόησε, αλλά επέλεξε να τους ανταμείψει με όπλα για αυτό.

Μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι ο δούρειος ίππος για τον Πούτιν και το ιρανικό καθεστώς στο ΝΑΤΟ. Όσο το ΝΑΤΟ περιλαμβάνει την Τουρκία, το ΝΑΤΟ είναι αδύναμο και εκτεθειμένο».

