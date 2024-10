«Καυτός» Στέφανος Τζίμας πέτυχε δύο ακόμη γκολ στη Γερμανία

Ο Στέφανος Τζίμας είναι ασταμάτητος στη Γερμανία με τη Νυρεμβέργη και σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο τέρματα κόντρα στην Γκρόιτερ Φιρτ.

Η Νυρεμβέργη επικράτησε με το επιβλητικό 4-0 στην έδρα της Γκρόιτερ Φιρτ για την Bundesliga 2, με τον Στέφανο Τζίμα να βρίσκει δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το δεύτερο και το τρίτο γκολ της ομάδας του, με το ένα εξ αυτών να είναι μάλιστα εντυπωσιακό, αφού σκόραρε με υπέροχο τακουνάκι.

STEFANOS TZIMAS 🇬🇷(2006) DOUBLED THE LEAD WITH A GREAT FINISH!!! 📽️ @GoalsXtra pic.twitter.com/N1jTQuNaYZ

STEFANOS TZIMAS 🇬🇷(2006) AT THE DOUBLE FOR THE THIRD!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/3TTZZzrqL3