Ο Κέντρικ Ναν έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου στη Γερμανία για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Κέντρικ Ναν έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού και φρόντισε να ανοίξει γρήγορα λογαριασμό.

Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε γρήγορα τους πρώτους πόντους με το τριφύλλι, καθώς μετά από ένα pick-n-roll έκανε drive προς το καλάθι και σκόραρε με ένα πολύ όμορφο floater κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου.

Δείτε το πρώτο καλάθι του Κέντρικ Ναν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού:

The first points of @nunnbetter_ with @paobcgr right after his EuroLeague debut🟢👇 pic.twitter.com/3u5QBfXQoD