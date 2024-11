Κιλιάν Εμπαπέ: Άγριο τρολάρισμα στον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τζαρτζάρισμα του Φαν Ντάικ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τα “πατήματά” του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Η γκρίνια που έχει συγκεντρωθεί στο πρόσωπό του, φέρνει και το ανάλογο τρολάρισμα στα social media. “Πάρτι” στήθηκε στο “X” (πρώην Twitter), με το στιγμιότυπο του Γάλλου επιθετικού, μετά το τάκλιν που δέχθηκε από τον Βίρτζιλ φαν Ντάικ, στην έδρα της Λίβερπουλ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε άλλη μια κακή βραδιά, τη φετινή αγωνιστική περίοδο, στην ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Λίβερπουλ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ όχι μόνο δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα Κέλεχες, με εκτέλεση πέναλτι, αλλά έγινε και viral, για το τζαρτζάρισμα που δέχθηκε από τον Βίρτιλ φαν Ντάικ.

Some one should have told Mbappe that this was a football match and not a dance battle lol pic.twitter.com/Tc1lSkVNNS