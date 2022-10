Βίντεο από το εσωτερικό του πούλμαν εμφανίζει τη ζημιά που υπέστη το όχημα που μετέφερε φίλους της Φλαμένγκο, από τις πέτρες που πέταξαν οι οπαδοί της Κορίνθιανς.

Πριν τον πρώτο τελικό Κυπέλλου Βραζιλίας, οπαδοί της γηπεδούχου Κορίνθιανς επιτέθηκαν με πέτρες στο πούλμαν που μετέφερε φίλους της Φλαμένγκο στην “Neo Química Arena”.

Το πούλμαν των οπαδών της Φλαμένγκο υπέστη υλικές ζημιές. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για τραυματίες. Να σημειωθεί ότι το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή της ομάδας έφτασε στο γήπεδο χωρίς… παρατράγουδα.

Για την… Ιστορία, ο πρώτος τελικός ανάμεσα στις δυο ομάδες έμεινε στο 0-0.

Vídeo de dentro do ônibus para mostrar o estrago que as pedras arremessadas por corinthianos fizeram no veículo que transportava parte da torcida do Flamengo à Neo Química Arena. pic.twitter.com/9stmtQLMBe