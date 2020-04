Ο κορονοϊός επηρέασε μία ακόμη αθλητική διοργάνωση, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου, ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση του πρωταθλήματος που θα διεξάγονταν τον ερχόμενο Αύγουστο στο Παρίσι.

Η διοργάνωση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 26 Αυγούστου, αλλά αυτό καθίσταται πια αδύνατο, αφού ο κορονοϊός συνεχίζει να “πλήττει” ολόκληρη την Ευρώπη και οι αθλητές ήταν αντίθετοι σε ένα ενδεχόμενο διεξαγωγής της.

Ως εκ τούτου, ο Ντόμπριν Καραμαρίνοφ της Ε.Α. υποστήριξε ότι οι αγώνες θα ακυρωθούν τελείως, με το επόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου να πραγματοποιείται το καλοκαίρι του 2022.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παρίσι 2020. Ελπίζαμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους αθλητές ένας σημαντικό γεγονός στο τέλος του καλοκαιριού. Δυστυχώς σήμερα ενημερωθήκαμε από την Οργανωτική Επιτροπή και τη γαλλική ομοσπονδία, πως μετά τις επαφές που είχαν με τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουν στην διεξαγωγή των αγώνων.

Παρότι λυπούμαστε γι΄αυτή την εξέλιξη, πρέπει να τονίσουμε πως η υγεία και η ασφάλεια αθλητών, αθλητριών, φιλάθλων και εργαζομένων είναι αυτή που προέχει. Θα κάνουμε πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τα μέλη της οικογένειας του κλασικού αθλητισμού», ανέφερε ο εκτελών χρέη προέδρου στην ομοσπονδία.

