Κορονοϊός: Δύο κρούσματα ανακοίνωσε η Ίντερ! (pic)

Ο κορονοϊός “χτύπησε” την Ίντερ με τους “νερατζούρι” να ανακοινώνουν δύο κρούσματα στο εσωτερικό τους που αφορούν παίκτες της ομάδας.

θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν δύο παίκτες της Ίντερ. Οι αμυντικοί της ιταλικής ομάδας, Μίλαν Σκρίνιαρ και Αλεσάντρο Μπαστόνι με τους “νερατζούρι” να ανακοινώνουν πως και οι δύο έχουν τεθεί σε καραντίνα, με τον Μπαστόνι να είναι μάλιστα ασυμπτωματικός.

