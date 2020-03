Ο Ζερόμ Μπόατενγκ “έσπασε” την καραντίνα στη Γερμανία και θα το πληρώσει ακριβά, αφού “διέλυσε” και το πολυτελές αμάξι του σε τροχαίο, χωρίς πάντως ο ίδιος να τραυματιστεί.

Ο αμυντικός της Μπάγερν Μονάχου δεν υπάκουσε στα μέτρα της χώρας για τον κορονοϊό και ταξίδεψε 450 χιλιόμετρα μακριά, ώστε να βρεθεί κοντά στο γιο του. Κατά την επιστροφή του όμως, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και το… προσγείωσε σε μία μπάρα του δρόμου.

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, ο Γερμανός στόπερ θα κληθεί να πληρώσει “τσουχτερό” πρόστιμο για την παράβαση, ενώ οι ζημιές στο αυτοκίνητό του υπολογίζονται στα 25.000 ευρώ.

Jérôme Boateng was involved in a car accident this morning on his way back to Munich after visiting his son in Leipzig. According to the police report, Boateng did not suffer any injuries but the property damage amounts to around 25,000 euros [TV Oberfranken & Bild] pic.twitter.com/2KyLTSBVLM