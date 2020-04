View this post on Instagram

Αντί 5.500 ευρώ δημοπρατήθηκε η ρακέτα του @stefanostsitsipas98 και 5.000 ευρώ η εμφάνιση της @sakkattack7 . Στα 24.000 ευρώ έφτασαν ήδη οι δημοπρασίες του #ziseathlitika, με τα έσοδα να κατατίθενται στον λογαριασμό του υπουργείου Υγείας. Ευχαριστούμε @stefanostsitsipas98 @sakkattack7