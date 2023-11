Ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ζαλγκίρις. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ξεχώρισε και στο φινάλε της αναμέτρησης, ζητώντας να πάρει την τελευταία επίθεση, με το σκορ στο 71-71.

Οι ηγέτες εμφανίζονται όταν η μπάλα.. καίει και αυτό ήθελε να κάνει και ο Κώστας Σλούκας στο φινάλε του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΟΑΚΑ (73-71).

Με το σκορ στο 71-71 και σε τάιμ άουτ του Έργκιν Αταμάν, ο Έλληνας γκαρντ ζήτησε να αναλάβει αυτός την τελευταία φάση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα παίξουμε pick-n-roll. Θέλω να παίξω ένας εναντίον ενός απέναντι σε αυτόν τον τύπο».

Ο Σλούκας στην επαναφορά κέρδισε το φάουλ από τον Άρνας Μπουτκεβίτσιους, έβαλε μια από τις δυο βολές για το 72-71, ενώ στη συνέχεια ο Κίναν Έβανς έχασε την μπάλα από τους Μάριους Γκριγκόνις και Τζέριαν Γκραντ, με τον Λιθουανό να σκοράρει το τελικό 73-71.

Να αναφέρουμε ότι ο Κώστας Σλούκας σημείωσε 16 πόντους κόντρα στην Ζαλγκίρις. Πολλοί από τους οποίους ήρθαν στην τέταρτη περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αρχηγός των «πρασίνων» έβγαλε και σημαντικές άμυνες.

