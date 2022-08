Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει στο προσκήνιο μετά το κακό ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη σεζόν και το αίτημά του να αποχωρήσει από την ομάδα.

Τα σενάρια για το μέλλον του δεν έχουν σταματήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και ο ίδιος ο Ρονάλντο ξέσπασε μέσα από τα social media, κάνοντας λόγο για… 95 στις 100 ψεύτικες ειδήσεις. Υποσχέθηκε όμως ότι σύντομα θα μιλήσει εκείνος για όλα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Θα μάθουν την αλήθεια όταν θα δώσω συνέντευξη σε μερικές εβδομάδες. Τα ΜΜΕ λένε ψέματα. Έχω ένα σημειωματάριο και τους τελευταίους μήνες από τις 100 ειδήσεις που με αφορούσαν, μόνο 5 ήταν σωστές. Φανταστείτε πώς είναι. Μείνετε με αυτό το tip».

“The media is telling lies.” – Cristiano Ronaldo on Instagram 😮



(via cr7.o_lendario/IG) pic.twitter.com/cDVFx3zg0G