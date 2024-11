Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο στόχος των 1000 γκολ και η απογοήτευση με όσους επιλέγουν να μην παίξουν με την εθνική Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βραβεύτηκε για την προσφορά του στην εθνική Πορτογαλίας και δεν δίστασε να εκφράσει την πικρία του, για κάποιους ποδοσφαιριστές που επιλεγούν να μην αγωνιστούν με την ομάδα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν το τιμούμενο πρόσωπο στη εκδήλωση “Quinas de Ouro” που έγινε στην Πορτογαλία. Ο “CR7” παρέλαβε το βραβείο “Platinum Quinas” από την Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ιβηρικής χώρας, για όσα έχει προσφέρει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει καταγράψει 216 συμμετοχές για τη χώρα του, σημειώνοντας 133 γκολ και δεν αποκλείεται να “κυνηγήσει” τη συμμετοχή του στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο πέντε φορές κάτοχος του βραβείου της “Χρυσής Μπάλας εξακολουθεί να βρίσκεται σε τρομερή φόρμα και να συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αγωνιζόμενος με την Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία και με την εθνική του ομάδα, Πορτογαλία.

Ο Φερνάντο Γκόμες, πρόεδρος του FPF, είπε κατά την απονομή αυτού του βραβείου: “Το πιο διάσημο τρόπαιο είναι το Platinum Quinas και αν υπάρχει ένας πρεσβευτής της Πορτογαλίας που το αξίζει, αυτός είναι αναμφίβολα ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Υπηρέτησε την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας για περισσότερα από 20 χρόνια. Αν υπάρχει κάποιος που έχει δείξει αγάπη για την εκπροσώπηση της πορτογαλικής ομάδας, αυτός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ένας εξαιρετικός πρεσβευτής που νιώθει τη φανέλα και νιώθει την Πορτογαλία”.

“Ευχαριστώ την Ομοσπονδία, για αυτό το βραβείο, για το μεγάλο ταξίδι που έκανα στην Εθνική ομάδα, είμαι πολύ περήφανος, πολύ ικανοποιημένος, με πολλή δουλειά”, ανέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στις πρώτες του δηλώσεις, πάνω στο βάθρο της βράβευσής του.

“Είναι περίεργο, γιατί όταν έφτασα στην εθνική ομάδα, στα 18 μου, είχα ένα όνειρο: να κάνω την πρώτη μου διεθνή συμμετοχή, μετά πήγα στα 25, στα 50, που είναι ένα ορόσημο που όλοι οι παίκτες βλέπουν ως κάτι σημαντικό. Μετά είπα “γιατί όχι 100;” Ένας στρογγυλός αριθμός, τριψήφιος. Μετά άρχισα να σκέφτομαι, γιατί όχι 150, 200, και για μένα είναι υπέροχο συναίσθημα», συνέχισε.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τόνισε ότι το να φοράς τη φανέλα με το εθνόσημο είναι ό,τι καλύτερο και εξέφρασε το παράπονό του: “Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να πω, ειδικά εδώ, στους συμπαίκτες μου: Δεν μπορώ να δω, αφού έχω παίξει σε τόσες πολλές ομάδες, να έχω κερδίσει τόσα τρόπαια, Champions League, Χρυσή Μπάλα, FIFA, κ.λπ. Σκέψου ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να εκπροσωπείς την εθνική ομάδα, να πας στην εθνική ομάδα και, επαναλαμβάνω: Να παίξεις, να εκπροσωπείς ολόκληρη τη χώρα, ολόκληρο τον πολιτισμό, τα παιδιά σου, τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τους καλύτερους φίλους σου.

Γι’ αυτό συχνά απογοητεύομαι με κάποιους παίκτες που δεν θέλουν να εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα. Αυτό περνάει γρήγορα και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να παίζεις. Ακούω πολλούς ανθρώπους να λένε ότι η Πορτογαλία είναι μια μικρή χώρα. Η Πορτογαλία είναι μια μεγάλη χώρα. Πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι, ανεξάρτητα από το μέγεθος της χώρας, έχουμε τα πάντα, μια εξαιρετική χώρα, τις υποδομές που έχουμε, τα γήπεδα, τους υπέροχους προπονητές που έχουμε.

Cristiano Ronaldo: “I get frustrated with some players who don’t want to play for Portugal”. “Enjoy playing for the national team, time flies! There’s nothing better than represent your country and your culture”. pic.twitter.com/p639xzOLCv

Οι δυνατότητες αυτών των παικτών, των αστεριών που έχουμε, πρέπει απλώς να εξομαλύνουμε κάποια τραχιά άκρα και να σκεφτούμε ότι, μια μέρα, θα είμαστε υπέροχοι. Πιστεύω ότι η Πορτογαλία θα είναι μεγάλη, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα.

Παράλληλα, δήλωσε πως θα παίξει όσο αντέχουν τα πόδια του, ενώ αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στον στόχο των 1000 γκολ καριέρας.

CRISTIANO RONALDO:



“I can’t wait to see what my legs have to offer me in the next few years.



If the 1000th goal comes, that’s fine, but if it doesn’t happen, I’m already the top scorer in history.”pic.twitter.com/bFCGRnXaeU