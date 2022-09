Ο… ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να ευχηθεί στην Εθνική μπάσκετ, ενόψει της πρεμιέρας της στο Eurobasket 2022.

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Κροατία στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2022 (18:00, NewsIt.gr / ΕΡΤ1) και ο Ολυμπιακός ευχήθηκε με τον δικό του τρόπο στους διεθνείς.

Οι Πειρ;αιώτες πόσταραν μία φωτογραφία με την 12αδα της Ελλάδας στο Eurobasket 2022 και χρησιμοποίησαν μία από τις πιο γνωστές φράσεις του Γιάννη Ρίτσου: “Να είμαστε έτοιμοι. Κάθε ώρα είναι η δική μας ώρα” έγραψαν οι “ερυθρόλευκοι”.

«Να είμαστε έτοιμοι. Κάθε ώρα είναι η δική μας ώρα» ~ Γιάννης Ρίτσος

Καλή επιτυχία Ελλάδα! 🇬🇷



“We should be ready. Every hour is our hour” ~ Yannis Ritsos

Good luck Greece! 🇬🇷#OlympiacosBC #HellasBasketball pic.twitter.com/ELBSxZ01wR