Μαίνεται ο “πόλεμος” μεταξύ διοίκησης και οργανωμένων οπαδών στη Μπάγερν Μονάχου, παρά το γεγονός ότι η ομάδα τους έχει επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας στην Μπουντεσλίγκα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε έριξε… λάδι στη φωτιά, υποστηρίζοντας ότι όσοι φωνάζουν συνθήματα εναντίον του προέδρου της Χοφενχάιμ, Ντίτμαρ Χοπ, “πρεσβεύουν το άσχημο πρόσωπο του ποδοσφαίρου” και η “απάντηση” δεν άργησε να έρθει.

Στο πλαίσιο του αγώνα με την Άουγκσμπουργκ, το Allianz Arena ήταν κατάμεστο και η “ατμόσφαιρα” που είχε δημιουργηθεί ήταν φανταστική, αλλά ένα πανό στο πέταλο των οργανωμένων έγραφε: «Το πολύ άσχημο πρόσωπο της Μπάγερν το δείχνουν εκείνοι που παίρνουν ματωμένα λεφτά από το Κατάρ».

Bayern Munich CEO Karl-Heinz Rummenigge said that the protests against Dietmar Hopp show "football's ugly face."



Bayern Munich group Munich's Red Pride's response:



"The very ugly face of #FCBayern is shown by those who take blood money from Qatar!"



📷@BILD_Bayern #FCBFCA pic.twitter.com/qiviNynmQi