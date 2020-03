Ούτε το Μάιο δεν θα ξεκινήσει το φετινό πρωτάθλημα της Formula, εξαιτίας του κορονοϊού, με τη FIA να αναγκάζεται σε νέα αναβολή της πρεμιέρας, με νέο ορόσημο τον Ιούνιο.

Κι αυτό γιατί όπως ανακοινώθηκε πλέον και επίσημα, μετά τα Grand Prix της Σαγκάης, της Αυστραλίας, του Βιετνάμ και του Μπαχρέιν, ακόμη τρεις αγώνες δεν θα διεξαχθούν τελικά.

Formula 1: Επίσημη αναβολή σε 4 Γκραν Πρι!

Πρόκειται για τα Grand Prix σε Ολλανδία, Ισπανία και Μονακό, τα οποία ήταν προγραμματισμένα για τον Μάιο, αλλά όπως γίνεται αντιληπτό, δεν ήταν εφικτό να διεξαχθούν κανονικά.

Κάπως έτσι, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα πρέπει να αρχίσουν να… ξεχνούν σιγά σιγά τη Formula 1, καθώς δεν πρόκειται να δουν αυτοκίνητα σε πίστα για πολύ καιρό ακόμη.

