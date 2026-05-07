Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζόσεπ Πουέρτο για τις «νυχτερίδες»

Η Βαλένθια ετοιμάζεται για το τέταρτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Euroleague, με τον Τζόσεπ Πουέρτο να είναι αμφίβολος για τον αγώνα, μετά τον τραυματισμό του στο προηγούμενο ματς.

Ο Τζόσεπ Πουέρτο αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παρκέ μετά από ένα διάστρεμμα και πλέον κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να είναι διαθέσιμος για το Game 4 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.

Οι “νυχτερίδες” ενημέρωσαν μάλιστα κι επίσημα για την κατάστασή του, αναφέροντας τα εξής: «Η Βαλένθια θα πιέσει μέχρι το τέλος για να προσπαθήσει να βασιστεί στον αρχηγό της, Τζόσεπ Πουέρτο, ο οποίος είναι πολύ απίθανο να συμμετάσχει στο τέταρτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό αστράγαλο».