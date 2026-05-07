Super League: Στη Λεωφόρο θα γίνουν τα παιχνίδια της Κηφισιάς με Ατρόμητο και ΑΕΛ Novibet

Μία βλάβη σε έναν πυλώνα στο γήπεδο της Νίκαιας, αναγκάζει την Κηφισιά να αλλάξει ξανά έδρα για τα τελευταία παιχνίδια της στα πλέι άουτ της Super League, με τον Παναθηναϊκό να της παραχωρεί τη Λεωφόρο.

Η Κηφισιά θα υποδεχθεί έτσι στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, τόσο τον Ατρόμητο, όσο και την ΑΕΛ Novibet για την 8η και τη 10η αγωνιστική της Super League αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από τη Super League

Ανακοινώνεται ότι, οι κάτωθι αγώνες, στο πλαίσιο της 8ης και 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζουν έδρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

8η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας).

10η Αγωνιστική