Λετονία – Ελλάδα 86-104 Τελικό: Άνετη νίκη για την Εθνική του Αντετοκούνμπο

Η Εθνική Ελλάδας ήταν ασταμάτητη στο πρώτο φετινό παιχνίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έφθασε σε μία επιβλητική νίκη με 104-86 επί της Λετονίας στη φιλική αναμέτρηση του τουρνουά “Ακρόπολις”.
22:03 | 20.08.2025
21:58 | 20.08.2025
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει πρεμιέρα με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, η Εθνική Ελλάδας «σάρωσε» τη Λετονία σε φιλικό παιχνίδι για το τουρνουά «Ακρόπολις»
21:55 | 20.08.2025
Τελικό σκορ: Λετονία - Ελλάδα 86-104
21:54 | 20.08.2025
86-104 με τρίποντο των Λετονών κλείνει το ματς
21:52 | 20.08.2025
83-104 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
21:50 | 20.08.2025
83-101 με τον Λομάζ να έχει 17 πόντους
21:50 | 20.08.2025
2 λεπτά για τη λήξη του αγώνα
21:50 | 20.08.2025
80-101 με βολές του Καλαϊτζάκη
21:49 | 20.08.2025
80-99 με 1/2 βολές του Ζούγρη
21:47 | 20.08.2025
Ο Ζούγρης κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ μετά από φοβερή ενέργεια του Καλαϊτζάκη
21:46 | 20.08.2025
80-98 με τρίποντο του Μπαζίνα που μόλις πέρασε στο ματς
21:46 | 20.08.2025
3,5 λεπτά για το τέλος του αγώνα
21:45 | 20.08.2025
80-95 με τον Σαμοντούροφ να έχει 11 πόντους
21:44 | 20.08.2025
80-92 με τον Κιλπς να έχει 3 εύστοχα τρίποντα
21:44 | 20.08.2025
77-92 με τον Ζούγρη
21:41 | 20.08.2025
77-90 με νέο τρίποντο για τη Λετονία
21:39 | 20.08.2025
74-90 με τρίποντο του Σλούκα
21:37 | 20.08.2025
74-87 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
21:37 | 20.08.2025
74-84 με τον Κιλπς και πάλι η Λετονία
21:36 | 20.08.2025
71-84 με τρίποντο του Κίλπς
21:36 | 20.08.2025
68-84 με τον Ντόρσεϊ για την Ελλάδα
21:36 | 20.08.2025
68-82 με τον Γκραζούλις για τη Λετονία
21:35 | 20.08.2025
Ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα
21:33 | 20.08.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Λετονία - Ελλάδα 66-82
21:30 | 20.08.2025
66-82 με 1/2 βολές για τη Λετονία
21:28 | 20.08.2025
65-82 με κάρφωμα του Μήτογλου στον αιφνιδιασμό
21:27 | 20.08.2025
Τάιμ άουτ η Λετονία
21:26 | 20.08.2025
65-80 με τον Ντόρσεϊ η Ελλάδα
21:26 | 20.08.2025
65-78 με τον Μήτογλου από κοντά
21:26 | 20.08.2025
65-76 με τον Σμιτς μειώνει η Λετονία
21:25 | 20.08.2025
63-76 με 2/2 βολές του Λαρεντζάκη
21:21 | 20.08.2025
63-74 με 1/2 βολές για τους Λετονούς
21:20 | 20.08.2025
3,5 λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου 10λέπτου
21:20 | 20.08.2025
62-74 "απάντησαν" αμέσως οι Λετονοί
21:19 | 20.08.2025
59-74 με το 4ο τρίποντο του Λαρεντζάκη
21:17 | 20.08.2025
59-71 με 2/2 βολές του Αντετοκούνμπο
21:17 | 20.08.2025
59-69 με τον Λόμας οι Λετονοί
21:16 | 20.08.2025
57-69 με βολές του Σλούκα
21:15 | 20.08.2025
57-67 με τρίποντο του Ζάγκαρς
21:15 | 20.08.2025
54-67 με καλάθι και φάουλ του Καλαϊτζάκη
21:13 | 20.08.2025
Ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε αντιληπτός στο ΟΑΚΑ και αποθεώθηκε!
21:13 | 20.08.2025
9-3 το επιμέρους σκορ υπέρ της Λετονίας στο τρίτο δεκάλεπτο
21:12 | 20.08.2025
54-64 με φόλοου του Μπέρτανς
21:11 | 20.08.2025
52-64 με 1/2 βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο
21:10 | 20.08.2025
52-63 με τρίποντο του Κούρουκς για τη Λετονία
21:09 | 20.08.2025
49-63 με τον Αντετοκούνμπο να συνεχίζει "καυτός" και στο δεύτερο ημίχρονο.
21:09 | 20.08.2025
49-61 με δύο γρήγορα καλάθια της Λετονίας
21:09 | 20.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:08 | 20.08.2025
Με 5άδα τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Σαμοντούροφ και Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική
21:08 | 20.08.2025
Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο
20:52 | 20.08.2025
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ: Λετονία - Ελλάδα 45-61
20:51 | 20.08.2025
45-61 με 2/2 βολές για τη Λετονία
20:51 | 20.08.2025
Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο για τη Λετονία
20:49 | 20.08.2025
43-61 με καλάθι και φάουλ του Ζούγρη που ευστόχησε και στη βολή
20:49 | 20.08.2025
43-58 με βολές για τη Λετονία
20:45 | 20.08.2025
41-58 με κάρφωμα του Πορζίνγκις
20:45 | 20.08.2025
39-58 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
20:45 | 20.08.2025
39-56 με τρίποντο του Παπανικολάου
20:44 | 20.08.2025
39-53 με τρίποντο του Μπέρτανς
20:44 | 20.08.2025
36-53 "παλεύουν" να ξαναμπούν στο ματς οι Λετονοί
20:43 | 20.08.2025
Αποσύρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον πάγκο ο Σπανούλης!
20:42 | 20.08.2025
34-53 με τον Αντετοκούνμπο να φθάνει τους 20 πόντους
20:42 | 20.08.2025
34-51 μειώνει η Λετονία
20:42 | 20.08.2025
32-51 με τον Ντόρσεϊ για την Ελλάδα
20:40 | 20.08.2025
18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ έχει ο Αντετοκούνμπο!
20:40 | 20.08.2025
Τάιμ άουτ ο Σπανούλης
20:40 | 20.08.2025
32-49 με τον Ζάγκαρς για τη Λετονία
20:38 | 20.08.2025
29-49 με ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ τον Αντετοκούνμπο
20:38 | 20.08.2025
29-47 με τρίποντο "ξεκολλάνε" οι Λετονοί
20:37 | 20.08.2025
26-47 με «όργια» του Αντετοκούνμπο
20:35 | 20.08.2025
26-45 με φοβερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο που έχει 14 πόντους!
20:35 | 20.08.2025
Τάιμ άουτ για τη Λετονία
20:35 | 20.08.2025
26-43 με τον ασταμάτητο Γιάννη Αντετοκούνμπο
20:33 | 20.08.2025
26-41 με 1/2 βολές για τη Λετονία
20:32 | 20.08.2025
25-41 με δύσκολο καλάθι του Γιάννη Αντετοκούνμπο
20:32 | 20.08.2025
25-39 με 3/3 τρίποντα από τον «καυτό» Λαρεντζάκη
20:32 | 20.08.2025
25-36 με καταιγισμό τριπόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο
20:30 | 20.08.2025
22-36 με νέο τρίποντο του Λαρεντζάκη!
20:29 | 20.08.2025
Πέρασε ξανά στο ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!
20:29 | 20.08.2025
22-33 με τρίποντο του Λαρεντζάκη "ξεκολλάει" η Ελλάδα
20:29 | 20.08.2025
22-30 με τον Κραζούλις μειώνει κι άλλο τη διαφορά η Λετονία
20:28 | 20.08.2025
20-30 με τρίποντο ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο η Λετονία
20:28 | 20.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:25 | 20.08.2025
Φοβερό πρώτο δεκάλεπτο για την Ελλάδα με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
20:23 | 20.08.2025
17-30 με buzzer beater του Θανάση Ανρτετοκούνμπο στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
20:23 | 20.08.2025
17-28 «απαντούν» αμέσως οι Λετονοί
20:22 | 20.08.2025
14-28 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
20:22 | 20.08.2025
14-25 με 1/2 βολές για τη Λετονία
20:22 | 20.08.2025
13-25 με βολές του Ντόρσεϊ
20:19 | 20.08.2025
13-23 βρήκε ρυθμό στην επίθεση η Λετονία
20:18 | 20.08.2025
11-23 με βολές του Λαρεντζάκη για την Ελλάδα
20:17 | 20.08.2025
11-21 μειώνουν κι άλλο οι Λετονοί
20:16 | 20.08.2025
9-21 με τον Παπανικολάου στον αιφνιδιασμό
20:16 | 20.08.2025
9-19 «απάντησε» αμέσως ο Σλούκας
20:16 | 20.08.2025
9-16 με το πρώτο τρίποντο των Λετονών
20:15 | 20.08.2025
6-16 μειώνουν με τον Σμιτς οι Λετονοί
20:14 | 20.08.2025
Στον πάγκο μέσα σε αποθέωση ο Αντετοκούνμπο
20:14 | 20.08.2025
4-16 με τρίποντο του Μήτογλου
20:13 | 20.08.2025
4-13 με 1/2 βολές του Αντετοκούνμπο, που έχει ήδη 8 πόντους!
20:13 | 20.08.2025
Ιδιαίτερα άστοχη η Λετονία στο ξεκίνημα του αγώνα
20:12 | 20.08.2025
Ο Ζάγκαρς τραυματίστηκε για τη Λετονία, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό
20:11 | 20.08.2025
Μικρή διακοπή για έναν τραυματισμό στη Λετονία
20:10 | 20.08.2025
4-12 με τον Μήτογλου στον αιφνιδιασμό
20:08 | 20.08.2025
4-10 με τρίποντο του Παπανικολάου!
20:07 | 20.08.2025
Δεύτερη τάπα από τον Αντετοκούνμπο!
20:06 | 20.08.2025
4-7 με τον Αντετοκούνμπο να ξεκινάει «καυτός» του παιχνίδι!
20:06 | 20.08.2025
4-5 με καλάθι και φάουλ του Αντετοκούνμπο που ευστόχησε και στη βολή!
20:05 | 20.08.2025
4-2 με τον Λομάζ οι Λετονοί
20:04 | 20.08.2025
2-2 με 2/2 βολές του Αντετοκούνμπο!
20:03 | 20.08.2025
2-0 για τη Λετονία
20:03 | 20.08.2025
Φοβερή τάπα του Αντετοκούνμπο στην πρώτη φάση του αγώνα!
20:02 | 20.08.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:00 | 20.08.2025
Μέγερις, Πορζίνγκις, Μπέρτανς, Λόμαζ και Ζάγκαρς στην 5άδα των Λετονών
19:56 | 20.08.2025
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γ. Αντετοκούνμπο στην 5άδα της Εθνικής Ελλάδας!
19:56 | 20.08.2025
Σε λίγα λεπτά το τζάμπολ του αγώνα
19:52 | 20.08.2025
Ώρα για τους εθνικούς ύμνους στο ΟΑΚΑ!
19:52 | 20.08.2025
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ
19:50 | 20.08.2025
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πουρσανίδης, Τζιοπάνος και Χριστινάκης
19:49 | 20.08.2025
Η 14άδα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Λετονία
Στο φιλικό με τη Λετονία, η Εθνική Ελλάδας έχει εκτός τους Τολιόπουλο και Κώστα Αντετοκούνμπο, με διαθέσιμους τους: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου.
19:44 | 20.08.2025
Πρώτη συμμετοχή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!
Αυτό θα είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδας με διαθέσιμο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και αναμένεται να ηγηθεί της ομάδας του Σπανούλη στο Eurobasket 2025.
19:43 | 20.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στο τουρνουά "Ακρόπολις" κόντρα στη Λετονία.